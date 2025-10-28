خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لوکاشنکو: به رقابت تسلیحاتی پایان دهید

لوکاشنکو: به رقابت تسلیحاتی پایان دهید
کد خبر : 1706254
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور بلاروس خواستار پایان دادن کشورها به رقابت تسلیحاتی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکساندر لوکاشنکئ» رئیس جمهور بلاروس خواستار پایان دادن به رقابت تسلیحاتی شد.

لوکاشنکو در سومین نشست کنفرانس بین‌المللی امنیت اوراسیا در مینسک گفت: «ما نیاز به گفت‌وگو داریم، به پایان دادن  رقابت تسلیحاتی. مکررا می‌گوییم نه نه درگیر این نمی‌شویم اما مدتی است که درگیر این رقابت تسلیحاتی شده‌ایم و با توجه به شرایط امروز جهان، کشورهای در  حال هزینه کردن   آخرین منابع خود به جهت تضمین امنیت هستند».

رهبر بلاروس تاکید کرد: «ما نباید یکدیگر را از دریچه‌ی مسلسل ببینیم، همیشه لازم است که گفت‌وگو کنیم».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ