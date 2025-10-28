لوکاشنکو: به رقابت تسلیحاتی پایان دهید
رئیس جمهور بلاروس خواستار پایان دادن کشورها به رقابت تسلیحاتی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکساندر لوکاشنکئ» رئیس جمهور بلاروس خواستار پایان دادن به رقابت تسلیحاتی شد.
لوکاشنکو در سومین نشست کنفرانس بینالمللی امنیت اوراسیا در مینسک گفت: «ما نیاز به گفتوگو داریم، به پایان دادن رقابت تسلیحاتی. مکررا میگوییم نه نه درگیر این نمیشویم اما مدتی است که درگیر این رقابت تسلیحاتی شدهایم و با توجه به شرایط امروز جهان، کشورهای در حال هزینه کردن آخرین منابع خود به جهت تضمین امنیت هستند».
رهبر بلاروس تاکید کرد: «ما نباید یکدیگر را از دریچهی مسلسل ببینیم، همیشه لازم است که گفتوگو کنیم».