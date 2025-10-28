سقوط هواپیما در کنیا/احتمال کشته شدن ۱۲ نفر
مقامات کنیایی اعلام کردند که یک هواپیمای کوچک در این کشور سقوط کرده و بیم آن میرود تمام سرنشینان آن کشته شه باشند.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات کنیایی اعلام کردند که یک هواپیمای کوچک در ساعات ابتدایی امروز -سهشنبه- در منطقه ساحلی «کواله» در این کشور سقوط کرد که بیم آن میرود ۱۲ نفر در پی این حادثه کشته شده باشند.
«استفان اورینده» رئیس پلیس این منطقه در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که عملیاتهای امدادی در محل حادثه درحال انجام است و جزئیات بعدا اعلام خواهد شد.
مقامات هوانوردی کنیا اعلام کردند که ۱۲ نفر در این هواپیما حضور داشتند و مقامات در حال تحقیقات در رابطه با علل این سقوط هستند.