زمستان بعدی برای سرنوشت اوکراین حیاتی است

وزیرخارجه آلمان گفت که زمستان آتی، برای سرنوشت اوکراین حیاتی خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، رایدو بی‌آر به نقل از «یوهان وادفول» وزیرخارجه آلمان گفت که زمستان آتی برای سرنوشت اوکراین حیاتی خواهد بود.

وادفول درجریان سفر به بروکسل گفت: «زمستان پیش رو، نقشی سرنوشت ساز برای کی‌یف دارد».

دیپلمات ارشد آلمانی   پیش بینی کرد که اوکراین بدون کمک بیشتر غرب، توانایی دفاع از خود را از دست خواهد داد.

به گفته وادفول، آلمان  مسئولیت سنگینی در این باره احساس می‌کند.

وی تاکید کرد: «برلین آماده است تا هر زمان، از کی‌یف حمایت کند».

ماه گذشته وی از کشورهای اروپایی خواست تا ارسال سیتسم‌های پدافند هوایی به اوکراین را در نظر بگیرند.

آلمان بزرگترین تامین کننده نظامی اوکراین است.

