مذاکرات اسلام‌آباد-کابل در استانبول بی‌نتیجه پایان یافت

رسانه‌های افغانستان جزئیات مذاکرات بین افغانستان و پاکستان در استانبول ترکیه را فاش کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های افغانستان جزئیات مذاکرات بین افغانستان و پاکستان در استانبول ترکیه را فاش کردند.

رسانه‌های رسمی افغانستان و یک منبع امنیتی پاکستان گزارش دادند که «مذاکرات بین افغانستان و پاکستان در استانبول برای دستیابی به آتش‌بس بلندمدت بدون هیچ تصمیمی پایان یافت.»

این در حالی است که وزارت ‌خارجه قطر تأیید کرد که پاکستان و افغانستان در جریان مذاکرات در دوحه بر سر آتش‌بس فوری توافق کرده‌اند.

 

