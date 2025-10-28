رسانههای افغانستان:
مذاکرات اسلامآباد-کابل در استانبول بینتیجه پایان یافت
رسانههای افغانستان جزئیات مذاکرات بین افغانستان و پاکستان در استانبول ترکیه را فاش کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانههای افغانستان جزئیات مذاکرات بین افغانستان و پاکستان در استانبول ترکیه را فاش کردند.
رسانههای رسمی افغانستان و یک منبع امنیتی پاکستان گزارش دادند که «مذاکرات بین افغانستان و پاکستان در استانبول برای دستیابی به آتشبس بلندمدت بدون هیچ تصمیمی پایان یافت.»
این در حالی است که وزارت خارجه قطر تأیید کرد که پاکستان و افغانستان در جریان مذاکرات در دوحه بر سر آتشبس فوری توافق کردهاند.