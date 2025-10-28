روابط با ژاپن مستحکم‌ تر از پیش خواهد بود

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده امروز -سه‌شنبه- در جریان دیدار با «سانائه تاکاچی» نخست وزیر ژاپن در توکیو گفت که روابط آمریکا-ژاپن به استحکامی بی سابقه خواهند رسید.

ترامپ گفت: «من همیشه علاقه و احترام زیادی به ژاپن داشته‌ام و می‌گویم که این رابطه‌ قوی‌تر از همیشه خواهد بود».

رئیس جمهور ایالات متحده همچنین اعلام کرد که ژاپن در حال توسعه توانایی نظامی خود بسیار به شکل چشمگیری است و اشاره کرد که واشنگتن سفارش‌هایی را برای میزان بسیاری زیادی تجهیزات نظامی جدید دریافت کرده است.

