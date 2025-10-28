خبرگزاری کار ایران
روابط با ژاپن مستحکم‌ تر از پیش خواهد بود

روابط با ژاپن مستحکم‌ تر از پیش خواهد بود
رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار با نخست وزیر ژاپن گفت که دو کشور به سطح بی سابقه‌ای از اتحادخواهند رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده امروز -سه‌شنبه- در جریان دیدار با «سانائه تاکاچی» نخست وزیر ژاپن در توکیو گفت که روابط آمریکا-ژاپن به استحکامی بی سابقه  خواهند رسید. 

ترامپ گفت: «من همیشه علاقه و احترام زیادی به ژاپن داشته‌ام و می‌گویم که این رابطه‌  قوی‌تر از همیشه خواهد بود».

رئیس جمهور ایالات متحده   همچنین اعلام کرد که ژاپن در حال توسعه توانایی نظامی خود بسیار به شکل چشمگیری است و اشاره  کرد که واشنگتن سفارش‌هایی را برای میزان بسیاری زیادی تجهیزات نظامی جدید دریافت کرده است.

 

 

 

