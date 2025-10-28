خبرگزاری کار ایران
هیچ توجیهی برای جلوگیری از ورود غذا و دارو به نوار غزه وجود ندارد

پادشاه اردن گفت: ‌واقعیت روزمره برای فلسطینی‌ها در دو سال گذشته یک کابوس بوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «عبدالله دوم»، پادشاه اردن، اظهار داشت که ‌واقعیت روزمره برای فلسطینی‌ها در دو سال گذشته یک کابوس بوده است.

وی خاطرنشان کرد که «در حال حاضر، هیچ توجیهی برای جلوگیری از ورود غذا و دارو به نوار غزه وجود ندارد.»

‌عبدالله دوم گفت: «اگر ماموریت نیروهای امنیتی غزه تحمیل صلح باشد، هیچ‌کس نمی‌خواهد در آنها شرکت کند.»

او ادامه داد: «اگر آینده‌ای برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها پیدا نکنیم، محکوم به فنا هستیم.»

پادشاه اردن افزود: «من هرگز تصور نمی‌کردم که یک دولت بتواند این سطح از رنج را به یک ملت تحمیل کند و وقتی میزان ویرانی در غزه را دیدم، واقعاً شوکه شدم.»

 

