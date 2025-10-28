تهدید جدید کییف علیه مسکو؛ زلنسکی از گسترش «جغرافیای حملات» خبر داد
رئیسجمهور اوکراین هشدار داد که کییف قصد دارد حملات پهپادی و موشکی خود را به مناطق بیشتری از خاک روسیه گسترش دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، شب گذشته در پیام تصویری شبانه خود گفت: «توانایی اجرای حملات دوربرد یکی از ارکان استقلال ما است و مهمترین ابزار برای تضمین صلح خواهد بود.»
رئیسجمهور اوکراین افزود که فرماندهان نظامی، اهداف این حملات تا پایان سال را بررسی کردهاند و در میان آنها، «گسترش جغرافیایی» حملات نیز مدنظر قرار دارد.
با این حال، روز یکشنبه زلنسکی به وجود «مشکل فنی» در تولید موشکهای کروز اوکراین که مدتها با نام «فلامینگو» برنامهریزی شده بود، اذعان کرد.
اوکراین از بیش از سه سال و نیم پیش در برابر حمله نظامی روسیه مقاومت کرده و عمدتا با استفاده از پهپادها، بارها به عمق خاک روسیه حمله کرده است.
به گفته مقامات روسیه، روز شنبه گذشته یک حمله گسترده پهپادی اوکراین که هدف آن پایتخت، مسکو، بود، با موفقیت رهگیری شد.