عبدالله دوم: اردن نیرویی به نوار غزه اعزام نخواهد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الرای، «عبدالله دوم»، پادشاه اردن تاکید کرد که اردن نیرویی به نوار غزه اعزام نخواهد کرد.

وی در مصاحبه با شبکه بی بی سی با اشاره به اینکه اردن از لحاظ سیاسی بسیار به تحولات در غزه نزدیک است، گفت که اردن و مصر آماده آموزش نیروهای امنیتی فلسطین هستند.

پادشاه اردن تصریح کرد که حفظ صلح نیازمند حمایت از نیروهای پلیس فلسطین است و اردن و مصر آماده آموزش به شمار زیادی از این نیروها هستند اما این امر به زمان نیاز دارد.

