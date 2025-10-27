الجزیره: افغانستان و پاکستان به توافق رسیدند
یک منبع دولتی افغانستانی اعلام کرد هیئتهای افغانستان و پاکستان در مذاکرات استانبول به توافقهایی درباره مسائل اصلی دست یافتند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک منبع دولتی افغانستانی اعلام کرد هیئتهای افغانستان و پاکستان در مذاکرات استانبول به توافقهایی درباره مسائل اصلی دست یافتند.
یک منبع طالبان اعلام کرد هیئتهای افغانستان و پاکستان در مذاکرات استانبول به توافقهایی درباره مسائل اصلی دست یافتند.
این منبع به الجزیره گفت: «بیانیه مشترکی درباره تمدید آتشبس، بازگشایی مسیرها و آزادی اسرا صادر خواهد شد.»
رسانههای پاکستان یکشنبه گزارش داده بودند که دومین روز مذاکرات بین هیئتهای طالبان و پاکستان در استانبول در مورد آتشبس بدون نتیجهای خاص و تنها با توافق برای ادامه مذاکرات در روزهای آینده به پایان رسید.