ترامپ: دوست دارم برای سومین دور نامزد ریاست‌ جمهوری شوم

به گزارش ایلنا به نقل از ای‌بی‌سی نیوز، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر از رد احتمال نامزدی برای سومین دوره خودداری کرد، علیرغم اینکه متمم بیست و دوم قانون اساسی ایالات متحده، هر رئیس جمهور را از خدمت بیش از دو دوره منع می‌کند.

این اظهارات ترامپ امروز -دوشنبه- در هواپیمای ریاست‌ جمهوری در مسیر ژاپن در گفت‌وگو با خبرنگاران مطرح شد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال نامزدی در سال ۲۰۲۸، گفت: «دوست دارم این کار را انجام دهم، من بهترین آمار را دارم».

رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا این ایده نامزدی برای دور سوم را رد می‌کند، یا خیر پاسخ داد: «آیا من آن را رد می‌کنم؟ شما به من می‌گویید».

وی با اشاره به دموکرات‌ها افزود: « تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که ما برخلاف آنها گروه بزرگی از مردم داریم».

متمم بیست و دوم قانون اساسی ایالات متحده تصریح می‌کند که هیچ رئیس جمهوری نمی‌تواند بیش از دو دوره انتخاب شود.

انتهای پیام/