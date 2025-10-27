خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ: دوست دارم برای سومین دور نامزد ریاست‌ جمهوری شوم

ترامپ: دوست دارم برای سومین دور نامزد ریاست‌ جمهوری شوم
کد خبر : 1705842
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر نسبت به نامزد شدن برای سومین دور ریاست جمهوری ابراز تمایل کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از ای‌بی‌سی نیوز، «دونالد  ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر از رد احتمال نامزدی برای سومین دوره خودداری کرد، علیرغم اینکه متمم بیست و دوم قانون اساسی ایالات متحده، هر رئیس جمهور را از خدمت بیش از دو دوره منع می‌کند.

این اظهارات ترامپ امروز -دوشنبه-  در هواپیمای ریاست‌ جمهوری در مسیر ژاپن در گفت‌وگو با خبرنگاران مطرح  شد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال نامزدی در سال ۲۰۲۸، گفت: «دوست دارم این کار را انجام دهم، من بهترین آمار را دارم».

رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا این ایده نامزدی برای دور سوم را رد می‌کند، یا خیر پاسخ داد: «آیا من آن را رد می‌کنم؟ شما به من می‌گویید».

وی با اشاره به دموکرات‌ها افزود: « تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که ما برخلاف آنها گروه بزرگی از مردم داریم».

متمم بیست و دوم قانون اساسی ایالات متحده تصریح می‌کند که هیچ رئیس جمهوری نمی‌تواند بیش از دو دوره انتخاب شود.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ