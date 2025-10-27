وزرای خارجه هند و آمریکا دیدار کردند

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سوبرامانیام جایشانکارا» وزیرخارجه هند، امروز -دوشنبه- برای گفت‌وگو درباره روابط دو جانبه و مسائل بین‌المللی با «مارکو روبیو» وزیر خارجه ایالات متحده در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آ‌سه‌آن) دیدار کرد .

جایشانکارا در پلتفرم ایکس نوشت: «خوشحالم که صبح امروز در کوآلالامپور با روبیو دیدار کردم. از صحبت در رابطه با روابط دو جانبه و مسائل بین‌المللی قدردانی می‌کنم».

این دیدار در بحبوحه مذاکرات تجاری جاری میان هند و ایالات متحده درباره توافق تجاری صورت گرفت.

پیش از این، هند و ایالات متحده هدف خود را تکمیل مرحله اول توافق تجاری تا پاییز ۲۰۲۵ تعیین کرده بودند، با این هدف که تجارت دوجانبه را تا سال ۲۰۳۰ از ۱۹۱ میلیارد دلار فعلی به ۵۰۰ میلیارد دلار بیش از دو برابر افزایش دهند.

با این حال، در اواخر ماه آگوست، ۲۵ درصد تعرفه اضافی بر واردات از هند که توسط «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا وضع شده بود، به اجرا درآمد و نرخ کل تعرفه بر محصولات هندی را به ۵۰ درصد رساند.

