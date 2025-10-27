خبرگزاری کار ایران
مقام اروپایی:

صلح پایدار در غزه، بدون تغییر در رویه رژیم صهیونیستی ممکن نیست

صلح پایدار در غزه، بدون تغییر در رویه رژیم صهیونیستی ممکن نیست
کمیسیونر اروپا برای حل بحران باور دارد که دستیابی به صلح پایدار در نوار غزه ممکن است بدون تغییر در رهبری رژیم صهیونیستی ممکن نباشد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «آگا لبیب»  کمیسیونر اروپا برای حل بحران باور دارد که دستیابی به صلح پایدار در نوار غزه ممکن است بدون تغییر در رهبری رژیم صهیونیستی ممکن نباشد.

لبیب  در مصاحبه با پولیتیکو اشاره کرد که تعدای از سیاستمداران اسرائیلی به رهبر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اساسا راه‌حل دو کشوری را رد می‌کنندو هرگونه تلاش خالصانه به سوی حل و فصل مسالمت‌آمیز را مشکل می‌سازند.

وی اظهار داشت: «ما اغلب اظهاراتی را از نتانیاهو می‌شنویم که برای کسی با جایگاه او قابل پذیرش نیست». 

لبیب ضمن ابراز تردید نسبت به جدیت نتانیاهنو برای دست‌یابی به صلح  افزود: «درست است که او تاکنون به آتش‌بس پایبند بوده است، بنابراین منتظر می‌مانیم و می‌بینیم که در ادامه چه اتفاقی می‌افتد. اما ما به خوبی از مخالفت آشکار او با راه‌حل دو دولتی آگاه هستیم».

 

 

