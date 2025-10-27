خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ به آزمایش موشک هسته‌ای روسیه واکنش نشان داد

ترامپ به آزمایش موشک هسته‌ای روسیه واکنش نشان داد
کد خبر : 1705631
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به آزمایش موشک هسته‌ای روسیه، از مسکو خواست به جنگ اوکراین پایان دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره،  دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که خبر آزمایش یک موشک هسته‌ای روسیه که  توسط رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین اعلام شد، «نامناسب» است.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران حین پرواز با هواپیمای «ایر فورس وان» گفت: «( روسیه) به جای آزمایش موشک‌ها، باید جنگ در اوکراین را پایان دهد. این جنگ قرار بود فقط یک هفته طول بکشد، اما حالا به چهارمین سال خود نزدیک می‌شود. این کاری است که باید انجام دهد.»

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز گذشته از آزمایش «موفقیت‌آمیز» موشک کروز «بوریوستنیک» که با پیشرانه هسته‌ای کار می‌کند و توانایی حمل کلاهک هسته‌ای دارد، خبر داد و اعلام کرد کرملین به‌دنبال راه‌هایی برای استقرار آن است.

این موشک که به‌معنای «مرغ طوفان» نام دارد و ناتو آن را «اسکای‌فال» نامیده، بیش از یک دهه در حال توسعه بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ