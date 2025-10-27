به گزارش ایلنا به نقل از النشره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که خبر آزمایش یک موشک هسته‌ای روسیه که توسط رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین اعلام شد، «نامناسب» است.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران حین پرواز با هواپیمای «ایر فورس وان» گفت: «( روسیه) به جای آزمایش موشک‌ها، باید جنگ در اوکراین را پایان دهد. این جنگ قرار بود فقط یک هفته طول بکشد، اما حالا به چهارمین سال خود نزدیک می‌شود. این کاری است که باید انجام دهد.»

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز گذشته از آزمایش «موفقیت‌آمیز» موشک کروز «بوریوستنیک» که با پیشرانه هسته‌ای کار می‌کند و توانایی حمل کلاهک هسته‌ای دارد، خبر داد و اعلام کرد کرملین به‌دنبال راه‌هایی برای استقرار آن است.

این موشک که به‌معنای «مرغ طوفان» نام دارد و ناتو آن را «اسکای‌فال» نامیده، بیش از یک دهه در حال توسعه بوده است.

انتهای پیام/