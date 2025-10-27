پاشینیان:
عبور بار از ترکیه به آذربایجان و بالعکس را تضمین میکنیم
نخستوزیر ارمنستان آمادگی کشورش برای تضمین عبور و مرور میان ترکیه و آذربایجان را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «نیکول پاشینیان» نخستوزیر ارمنستان، امروز -دوشنبه- در پارلمان این کشور گفت که ارمنستان آماده است تا عبور کامیون از ترکیه به جمهوری آذربایجان و بالعکس را تضمین کند.
پاشینیان همچنین تصمیم آذربایجای برای برداشتن محدودیتهای عبور و مرور بار به ارمنستان را تاریخی دانست.
وی اظهار داشت: «در پاسخ، ارمنستان آماده است تا از امروز عبور مرور از ترکیه به آذربایجان و بالعکس را تضمین کند چرا که تنها ما هستیم که اکنون به این زیرساخت ها دسترسی داریم».
نخست وزیر ارمنستان اشاره کرد که صلح میان این کشور و آذریابجان یک حقیقت است و دو کشور باید بیاموزند که در این حقیقت زندگی کنند.