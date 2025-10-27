خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاشینیان:

عبور بار از ترکیه به آذربایجان و بالعکس را تضمین می‌کنیم

عبور بار از ترکیه به آذربایجان و بالعکس را تضمین می‌کنیم
کد خبر : 1705609
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر ارمنستان آمادگی کشورش برای تضمین عبور و مرور میان ترکیه و آذربایجان را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «نیکول  پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان، امروز -دوشنبه- در پارلمان این کشور گفت که ارمنستان آماده است تا عبور کامیون  از ترکیه به جمهوری آذربایجان و بالعکس را تضمین کند.

پاشینیان همچنین تصمیم   آذربایجای برای برداشتن محدودیت‌های عبور و مرور بار به ارمنستان را تاریخی دانست.

وی اظهار داشت: «در پاسخ، ارمنستان آماده است تا از امروز عبور مرور از ترکیه به آذربایجان و بالعکس را تضمین کند چرا که تنها ما هستیم که اکنون به این زیرساخت ها دسترسی داریم». 

نخست وزیر ارمنستان اشاره کرد که  صلح میان این کشور و آذریابجان یک حقیقت است و دو کشور باید بیاموزند که در این حقیقت زندگی کنند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ