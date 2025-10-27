خبرگزاری کار ایران
لولا دا سیلوا: ترامپ توافق تجاری را تضمین کرد

لولا دا سیلوا: ترامپ توافق تجاری را تضمین کرد
رئیس جمهور برزیل گفت که همتای آمریکایی توافق تجاری میان دو کشور را تضمین کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  «لوئیز ایناسیو  لولا دا سیلوا» رئیس جمهور برزیل امروز -دوشنبه- گفت در  جریان دیدار اخیر با  «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، وی  تضمین کرده که دو کشور به یک توافق تجاری دست می‌یابند.

لولا به طور خلاصه در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ‌سه‌آن) در مالزی گفت  که مذاکراتش با ترامپ  به خوبی پیش رفت و یک  توافق سریعتر از آنچه دیگران فکر می‌کنند به دست خواهد آمد.

وی اظهار داشت: «تصمیم اخیر ایالات متحده علیه برزیل نادرست بود».

ایالات متحده  در اعتراض به حکم محکومیت «ژائیر بولسونارو» رئیس جمهور اسبق برزیل، بر محصولات این کشور نعرفه ۵۰ درصدی اعمال کرد.

 

 

