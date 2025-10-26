به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروه پ‌ک‌ک اعلام کرد که تمامی نیروهای خود را از خاک ترکیه خارج به شمال عراق منتقل کرده است.

گروه ‌پ‌ک‌ک امروز -یکشنبه- در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری فرانسه منتشر شد، اعلام کرد که تمام نیروهای خود را از ترکیه به شمال عراق عقب‌نشینی می‌کند.

این گروه اعلام کرد: «ما در حال اجرای عقب‌نشینی تمام نیروهای خود در داخل ترکیه هستیم».

این بیانیه افزود که ۲۵ جنگجوی پ‌ک‌ک - اعم از زن و مرد - در حال حاضر در شمال عراق هستند.

