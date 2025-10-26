پکک نیروهای خود را از ترکیه خارج کرد
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروه پکک اعلام کرد که تمامی نیروهای خود را از خاک ترکیه خارج به شمال عراق منتقل کرده است.
گروه پکک امروز -یکشنبه- در بیانیهای که توسط خبرگزاری فرانسه منتشر شد، اعلام کرد که تمام نیروهای خود را از ترکیه به شمال عراق عقبنشینی میکند.
این گروه اعلام کرد: «ما در حال اجرای عقبنشینی تمام نیروهای خود در داخل ترکیه هستیم».
این بیانیه افزود که ۲۵ جنگجوی پکک - اعم از زن و مرد - در حال حاضر در شمال عراق هستند.