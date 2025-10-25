به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع محلی در سوریه گزارش دادند که درگیری‌ها همچنان در محور دو روستای «عتیل» و «ولغا» در استان سویداء ادامه دارد.

به گفته این منابع، شهر سویداء نیز هدف گلوله‌باران سنگین از سوی گروه‌های مسلح وابسته به وزارت دفاع سوریه مستقر در روستای ولغا قرار گرفته است.

در همین حال، «مرهف ابو قصره» وزیر دفاع سوریه در دفتر خود با اعضای کمیته ملی تحقیق درباره حوادث سویدا دیدار کرد. در این دیدار آخرین تحولات مربوط به تحولات اخیر بررسی شده و بر پیگیری عوامل درگیر در ناآرامی‌ها تأکید شد.

