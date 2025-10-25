به گزارش ایلنا، روزنامه اقتصادی گلوبس، در گزارش خود به اسنادی از سازمان ملل درباره روند بازسازی غزه اشاره کرده که نشان می‌دهد شرکت‌های چینی وارد مناقصه‌های دفتر خدمات پروژه‌های سازمان ملل (UNOPS) شده‌اند. بر اساس این اسناد، شرکت «های‌کا» از شهر «چینگ‌دائو»، که در اصل در زمینه تولید تجهیزات سرمایشی فعالیت دارد، توانسته مناقصه تامین ساختمان‌های پیش‌ساخته برای غزه را با قیمتی ۵۰ تا ۶۰ درصد پایین‌تر از رقبا به‌دست آورد.

این اقدام، به نوشته گلوبس، پرسش‌هایی را درباره ماهیت فعالیت این شرکت ایجاد کرده است، چراکه تخصصی در حوزه ساخت‌وساز ندارد و این موضوع نشان‌دهنده راهبرد چین برای ورود به بازارهای راهبردی از طریق رقابت شدید قیمتی است.

گلوبس در ادامه ادعا کرده است که پکن با وجود موضع‌گیری محتاطانه در قبال بحران غزه، از «درِ پشتی» برای بهره‌برداری از روند بازسازی این منطقه- که هزینه آن حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود- وارد شده است.

در این گزارش آمده است که چین از طریق ارسال کالا به غزه و با کمک برخی افراد بانفوذ در دولت مصر، از جمله ابراهیم العرجانی، تاجر مصری در این روند مشارکت دارد؛ ادعایی که هیچ مدرک مشخصی برای آن ارائه نشده است.

به ادعای این رسانه صهیونیستی، همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان قاهره و پکن در سال‌های اخیر به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و همین امر مزیتی راهبردی برای چین در رقابت بر سر نفوذ در آینده غزه ایجاد کرده است؛ رقابتی که بازیگران دیگری همچون قطر و ترکیه نیز در آن به‌دنبال نقش‌آفرینی محوری هستند.

