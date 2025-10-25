خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گلوبس: چین از دروازه مصر وارد غزه می‌شود

گلوبس: چین از دروازه مصر وارد غزه می‌شود
کد خبر : 1704748
لینک کوتاه کپی شد.

پایگاه صهیونیستی «گلوبس» در گزارشی مدعی شد که چین در تلاش است از مسیر همکاری با مصر، جای پایی اقتصادی در نوار غزه برای خود باز کند.

به گزارش ایلنا،  روزنامه اقتصادی گلوبس، در گزارش خود به اسنادی از سازمان ملل درباره روند بازسازی غزه اشاره کرده که نشان می‌دهد شرکت‌های چینی وارد مناقصه‌های دفتر خدمات پروژه‌های سازمان ملل (UNOPS) شده‌اند. بر اساس این اسناد، شرکت «های‌کا» از شهر «چینگ‌دائو»،  که در اصل در زمینه تولید تجهیزات سرمایشی فعالیت دارد، توانسته مناقصه تامین ساختمان‌های پیش‌ساخته برای غزه را با قیمتی ۵۰ تا ۶۰ درصد پایین‌تر از رقبا به‌دست آورد.

این اقدام، به نوشته گلوبس، پرسش‌هایی را درباره ماهیت فعالیت این شرکت ایجاد کرده است، چراکه تخصصی در حوزه ساخت‌وساز ندارد و این موضوع نشان‌دهنده راهبرد چین برای ورود به بازارهای راهبردی از طریق رقابت شدید قیمتی است.

گلوبس در ادامه ادعا کرده است که پکن با وجود موضع‌گیری محتاطانه در قبال بحران غزه، از «درِ پشتی» برای بهره‌برداری از روند بازسازی این منطقه- که هزینه آن حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود- وارد شده است.

در این گزارش آمده است که چین از طریق ارسال کالا به غزه و با کمک برخی افراد بانفوذ در دولت مصر، از جمله ابراهیم العرجانی، تاجر مصری  در این روند مشارکت دارد؛ ادعایی که هیچ مدرک مشخصی برای آن ارائه نشده است.

به ادعای این رسانه صهیونیستی، همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان قاهره و پکن در سال‌های اخیر به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و همین امر مزیتی راهبردی برای چین در رقابت بر سر نفوذ در آینده غزه ایجاد کرده است؛ رقابتی که بازیگران دیگری همچون قطر و ترکیه نیز در آن به‌دنبال نقش‌آفرینی محوری هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ