نخست وزیر تایلند از امضای توافق صلح با کامبوج خبر داد
نخست وزیر تایلند روز آینده -یکشنبه- در مالزی، توافقنامه صلح با کامبوج را امضا خواهد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «آنوتین چارنویراکول» نخست وزیر تایلند، اعلام کرد که روزآینده -یکشنبه- برای امضای توافقنامه صلح با کامبوج به «کوالالامپور» پایتخت مالزی، سفر خواهد کرد.
به گزارش بلومبرگ، آنوتین به خبرنگاران گفت که مراسم امضا صبح یکشنبه برگزار میشود تا او بتواند برای مراسم تشییع جنازه ملکه مادر در بعد از ظهر به «بانکوک» بازگردد.
این توافقنامه صلح میان تایلند و کامبوج، تحت نظارت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، در مالزی امضا میشود.