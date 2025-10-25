خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخست وزیر تایلند از امضای توافق صلح با کامبوج خبر داد

نخست وزیر تایلند از امضای توافق صلح با کامبوج خبر داد
کد خبر : 1704674
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر تایلند روز آینده -یکشنبه- در مالزی، توافقنامه صلح با کامبوج را امضا خواهد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «آنوتین چارنویراکول» نخست وزیر تایلند، اعلام کرد که روزآینده -یکشنبه- برای امضای توافقنامه صلح با کامبوج به «کوالالامپور»  پایتخت مالزی، سفر خواهد کرد.

به گزارش بلومبرگ، آنوتین به خبرنگاران گفت که مراسم امضا صبح یکشنبه برگزار می‌شود تا او بتواند برای مراسم تشییع جنازه ملکه مادر در بعد از ظهر به «بانکوک» بازگردد.

این توافقنامه صلح میان تایلند و کامبوج، تحت نظارت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، در مالزی امضا می‌شود.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ