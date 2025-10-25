خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین

آغاز مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین
کد خبر : 1704664
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها از آغاز پنجمین دور مذاکرات تجاری میان چین و آمریکا خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داد که ایالات متحده و آمریکا امروز -شنبه- مذاکرات تجاری خود را در «کوآلالامپور» پایتخت مالزی آغاز کردند.

وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هیئت چینی به ریاست هه لیفنگ معاون نخست‌وزیر  و هیئت آمریکایی به ریاست اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در مورد مسائل مهم در روابط اقتصادی و تجاری چین و آمریکا  مطابق با اجماع حاصل شده در تماس‌های تلفنی متعدد رهبران دو کشور در سال جاری مشورت خواهند کرد».

این دیدار پنحمین دیدار میان طرفین است. مذاکره کنندگان ارشد پیشتر در ژنو، لندن استکهلم و مادرید گفت‌گو کردند.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ