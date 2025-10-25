آغاز مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین
رسانهها از آغاز پنجمین دور مذاکرات تجاری میان چین و آمریکا خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داد که ایالات متحده و آمریکا امروز -شنبه- مذاکرات تجاری خود را در «کوآلالامپور» پایتخت مالزی آغاز کردند.
وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد: «هیئت چینی به ریاست هه لیفنگ معاون نخستوزیر و هیئت آمریکایی به ریاست اسکات بسنت وزیر خزانهداری ایالات متحده، در مورد مسائل مهم در روابط اقتصادی و تجاری چین و آمریکا مطابق با اجماع حاصل شده در تماسهای تلفنی متعدد رهبران دو کشور در سال جاری مشورت خواهند کرد».
این دیدار پنحمین دیدار میان طرفین است. مذاکره کنندگان ارشد پیشتر در ژنو، لندن استکهلم و مادرید گفتگو کردند.