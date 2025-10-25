جزئیات دیدار نمایندگان ترامپ آمریکا با رهبران سعودی و امارات: حذف حماس از معادلات غزه!

به گزارش ایلنا، روزنامه «یسرائیل هیوم» در گزارشی نوشت که سفر استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا و جارد کوشنر، داماد ترامپ به عربستان و امارات با نتایجی کمتر از حد انتظار واشنگتن همراه بوده است؛ زیرا عربستان برای مشارکت در بازسازی نوار غزه دو شرط اساسی تعیین کرده است.

به نوشته این روزنامه صهیونیستی، مقام‌های سعودی در دیدار با هیأت آمریکایی، پیشنهاد واشنگتن برای ایفای نقش محوری در اجرای طرح موسوم به «پایان جنگ غزه» را رد کرده‌اند؛ طرحی که شامل مشارکت در اداره مدنی، تامین نیروهای امنیتی و سرمایه‌گذاری در بازسازی این باریکه می‌شود.

یک منبع دیپلماتیک سعودی در گفت‌وگو با این روزنامه تاکید کرده است: «پاسخ عربستان به نمایندگان آمریکا قاطع بود؛ ریاض تا زمانی که دو شرط اصلی محقق نشود، در بازسازی غزه شرکت نخواهد کرد: نخست، خلع سلاح کامل حماس و واگذاری اداره نوار غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین؛ دوم، مشارکت عملی و زودهنگام تشکیلات خودگردان در فرآیند بازسازی.»

به گفته منابع سعودی، بحث درباره این موضوع کوتاه بوده و بیشتر زمان جلسه به پرونده توافق امنیتی احتمالی میان ریاض و واشنگتن اختصاص داشته است. مقام‌های سعودی همچنین نگرانی خود را از توافق امنیتی اخیر میان آمریکا و قطر اعلام کرده‌اند، زیرا به گفته آنان، «این توافق به معنای تضمین بقای حماس در غزه و بازگشت دوباره آن به قدرت است».

این روزنامه اسرائیلی یادآور شد که در ماه‌های اخیر، انتقادهایی از سوی عربستان سعودی و امارات نسبت به تلاش آمریکا برای افزایش نقش قطر در تحولات منطقه مطرح شده است. اکنون ریاض خواستار توافقی امنیتی با آمریکا، با شرایط بهتر از دوحه است و از تداوم حمایت قطر از جریان اخوان‌المسلمین در کشورهای عربی ابراز نگرانی می‌کند.

به نوشته این منبع، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شرط اول سعودی‌ها درباره انحلال حماس را مثبت ارزیابی کرده، اما درباره شرط دوم یعنی سپردن نقش کلیدی به تشکیلات خودگردان ابراز تردید کرده است. در عین حال، سعودی‌ها پشتیبانی خود از تشکیلات خودگردان را مشروط به اصلاحات گسترده و مقابله با افراط‌گرایی دانسته‌اند.

این روزنامه افزود: کوشنر و ویتکاف در سفر خود پیام‌هایی از تل‌آویو را نیز به سعودی‌ها منتقل کرده‌اند که مربوط به آینده پس از جنگ، روند عادی‌سازی روابط و گسترش «توافق‌های ابراهیم» است. با این حال، مقامات ریاض تاکید کرده‌اند که بدون وجود چشم‌اندازی واقعی برای تشکیل دولت مستقل فلسطین، هیچ پیشرفت سیاسی ممکن نخواهد بود.

در بخش مربوط به امارات نیز آمده است که مقامات ابوظبی موضعی محتاطانه اما همسو با ریاض اتخاذ کرده‌اند. انور قرقاش، مشاور سیاسی رئیس امارات، تصریح کرده که بازگشت به وضعیت پیش از ۷ اکتبر «نه ممکن است و نه سودمند»،. او تاکید کرده است که ابوظبی تنها در صورتی نقش فعال‌تری ایفا خواهد کرد که آینده سیاسی و امنیتی منطقه شفاف و پایدار باشد.

