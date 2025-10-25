به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به «قاسم-جومارت توقایف» رئیس جمهور قزاقستان روز جمهوری این کشور را تبریک گفت و ابراز اطمنیان کرد که مسکو و آستانه به توسعه همکاری‌های استراتژیک ادامه خواهند دارد.

پوتین در پیام تبریکی که در کانال تلگرام سفارت روسیه در قزاقستان منتشر شد گفت: «اطمنیان دارم که ما به توسعه همکاری‌های جامع استراتژیک و روابط متحدانه میان مسکو و آستانه با تلاش مشترک ادامه خواهیم داد.سفر آتی شما به روسیه بی تردید به این مسئله کمک می‌کند».

رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که روابط میان دو کشور در بالاترین سطح قرار دارد.

