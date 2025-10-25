خبرگزاری کار ایران
English العربیه
ال پایس گزارش داد:

آمریکا از فشار نظامی بر روسیه دوری می‌کند

روزنامه ال پایس گزارش داد که ایالات متحده از فشار نظامی بر روسیه خودداری می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،  «ال پایس» گزارش داد ک ایالات متحده از  فشار نظامی بر روسیه خودداری می‌کند و دولت  این کشور موشک‌های  تاماهاک را به کی‌یف تحویل نخواهد داد.

این روزنامه گزارش داد که واشنگتن استفاده از  ابزارهای اقصادی برای مواجه بامسکو را ترجیح می‌دهد.

ال پایس به نقل از منابع خود گزارش داد: « واشنگتن  با ابزراهای نظامی روسیه را تحت فشار نمی‌گذارد  و تحویل موشک‌های تاماهاک  به کی‌یف نامحتمل است، اما به ابزارهای اقتصادی جهت فشار بر مسکو متوسل می‌شود».

مسکو نیز اعلام کرده است که تلاش‌ها برای تحت فشار قرار دادن روسیه برای حل‌وفصل بحران اوکراین بی نتیجه خواهد بود و موضع آن واضح است.

 

 

 

