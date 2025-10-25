مادورو: آمریکا جنگ جدیدی را دامن میزند
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، همزمان با اعزام ناو هواپیمابر و افزایش حضور نظامی واشنگتن در منطقه کارائیب، نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا اعلام کرد که آمریکا در حال «راهاندازی» جنگ جدیدی است و این اقدامات میتواند تنشها در منطقه را به شدت افزایش دهد.
مادورو در مخالفت با آنچه «جنگ دیوانهوار» خواند، از آمریکا درخواست خویشتنداری کرده است.
اظهارات مادورو پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت او دستور اقدام مخفیانه علیه این کشور را صادر کرده است.
آمریکا در حال حاضر یک کارزار نظامی در پیش گرفته با هدف آنچه که واشنگتن آن را مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در کارائیب و اقیانوس آرام مینامد.