به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، وب‌سایت عبری « Natsiv Net» نوشت چین در اقدامی بی‌سابقه و در چارچوب رزمایش مشترک هوایی با مصر با نام «عقاب‌های تمدن-۲۰۲۵»، تعدادی از جنگنده‌های پیشرفته J-10C خود را به خاک مصر منتقل کرده است. این رزمایش که در ماه‌های آوریل و مه امسال برگزار شد، نخستین حضور گسترده و سازمان‌یافته نیروی هوایی چین در منطقه‌ای میان آفریقا و خاورمیانه محسوب می‌شود و نشان‌دهنده گسترش توان پکن برای استقرار نیرو در فواصل دور است.

بر اساس گزارش رسانه‌های چینی، این اسکادران شامل چهار جنگنده J-10C، دو هواپیمای آموزشی J-10S، پنج هواپیمای ترابری استراتژیک Y-20 — از جمله یک نسخه ویژه برای سوخت‌گیری هوایی — و یک بالگرد H-20 بوده است. این ناوگان از پایگاه‌های شمال‌غرب چین پرواز کرده، پس از عبور از رشته‌کوه‌های قره‌قرم و توقف کوتاهی در امارات، سرانجام در فرودگاه بین‌المللی «الاقصر» مصر فرود آمده است.

به گفته منابع آگاه، این پرواز بیش از ۷ هزار کیلومتر را طی کرد و از نظر لجستیکی یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های جابه‌جایی نیروی هوایی چین محسوب می‌شود؛ این موضوع نشان می‌دهد که پکن توان قابل توجهی در انجام مأموریت‌های دوربرد دارد.

نکته قابل توجه در گزارش این منبع عبری آن است که این اسکادران از محدوده هوایی نزدیک به ناو هواپیمابر آمریکایی «ترومن» عبور کرده، در حالی که نیروی دریایی آمریکا چندین ناوگروه را در دریای سرخ مستقر کرده بود. با این حال، هیچ هشدار یا اطلاعیه‌ای از سوی واشنگتن درباره این عبور صادر نشد و خبر این عملیات تنها پس از انتشار تصاویر جنگنده‌های چینی در یک پایگاه مصری فاش شد.

این حادثه پرسش‌هایی اساسی را در میان تحلیل‌گران اسرائیلی و آمریکایی ایجاد کرده است: آیا این اتفاق ناشی از ضعف در سامانه‌های راداری و نظارتی ایالات متحده است یا نشانه وجود تفاهمات پنهان میان واشنگتن، قاهره و پکن؟

تحلیلگران معتقدند این اقدام بخشی از راهبرد گسترده چین برای افزایش حضور نظامی در مناطقی است که معمولا تحت نفوذ آمریکا قرار دارند، به‌ویژه در گذرگاه‌های حیاتی مانند باب‌المندب و دریای سرخ. همکاری نزدیک با مصر، کشوری با موقعیت ژئو‌استراتژیک برجسته و روابط چندجانبه با غرب، به پکن امکان می‌دهد حضور نظامی غیرمستقیم خود را در مسیرهای بین‌المللی کلیدی تثبیت کند.

این گزارش عبری در پایان می‌نویسد عبور بی‌سروصدای جنگنده‌های چینی از یکی از پررصدترین مسیرهای دریایی جهان، تنها یک دستاورد فنی نیست، بلکه پیامی سیاسی روشن هم به همراه دارد: چین دیگر صرفا یک قدرت اقتصادی نیست، بلکه بازیگری نظامی است که می‌تواند در حساس‌ترین نقاط جهان، هم سکوت مرموز و هم قدرت آشکار خود را همزمان به نمایش بگذارد.

انتهای پیام/