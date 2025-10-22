ویتکاف و کوشنر راهی عربستان شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌ها از سفر فرستادگان رئیس‌جمهور آمریکا برای صلح در خاورمیانه به عربستان خبر دادند.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ‌رئیس جمهور آمریکا‌ و «جرد کوشنر»، داماد وی، سرزمین‌های اشغالی را ترک کردند و با هواپیمای شخصی ویتکاف به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، رفتند.

سازمان پخش اسرائیل گزارش داد که این پرواز - که با توجه به عدم روابط دیپلماتیک رسمی بین اسرائیل و عربستان سعودی ‌«مستقیم و غیرمعمول» توصیف شد - همزمان با سفر ‌معاون رئیس جمهور آمریکا، به سرزمین‌های اشغالی انجام شد.

