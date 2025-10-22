ادعای رسانه عبری درباره وخامت حال وزیر دفاع یمن

به گزارش ایلنا، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» مدعی شد که محمد ناصر العطافی، وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن، که حدود دو ماه پیش در حملات هوایی اسرائیل زخمی شده بود، همچنان در بیمارستان بستری است و حال عمومی‌اش وخیم گزارش شده است.

این رسانه صهیونیستی همچنین ادعا کرده که از زمان مجروح شدن العطافی، هیچ نشانه‌ای از فعالیت یا حضور او در ملا عام او دیده نشده و او حتی در مراسم تشییع رئیس ستاد ارتش یمن نیز شرکت نکرده است.

منابع رسمی دولت نجات ملی هنوز واکنشی به این ادعا نشان نداده‌اند و برخی ناظران، انتشار این خبر را تلاشی برای جنگ روانی علیه محور مقاومت و القای ضعف در صفوف ارتش یمن می‌دانند.

