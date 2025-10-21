روسیه:
آمریکا و بریتانیا در انفجار خطوط گاز «نورد استریم» دست داشتهاند
رئیس دستگاه اطلاعات خارجی روسیه، اعلام کرد که مسکو اطلاعات موثقی درباره دست داشتن مستقیم آمریکا و بریتانیا در انفجار خطوط گاز نورد استریم در اختیار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس دستگاه اطلاعات خارجی روسیه گفت که آمریکا و بریتانیا در انفجار خط لوله نورد استریم نقش داشتهاند.
«سرگئی ناریشکین» رئیس دستگاه اطلاعات خارجی روسیه، اعلام کرد که مسکو «اطلاعات موثق» درباره دست داشتن مستقیم آمریکا و بریتانیا در انفجار خطوط گاز «نورد استریم» در اختیار دارد.
این اظهارات در جریان جلسه شورای رؤسای دستگاههای امنیتی کشورهای عضو اتحادیه کشورهای مستقل (CIS) مطرح شد.
ناریشکین گفت: «دستگاه اطلاعات خارجی روسیه اطلاعات موثق درباره دخالت مستقیم آمریکا و بریتانیا در این اقدام تروریستی بزرگ دارد».