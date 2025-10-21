به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه گفت که با «مارکو روبیو» همتای آمریکایی خود برای ادامه تماس‌های تلفنی توافق کرده است.

لاوروف گفت: «ایالات متحده آماده است تا در مسیری که در اجلاس آلاسکا مشخص شده است، حرکت کند».

دیپلمات ارشد روس اظهار داشت که تهدیدات «رادوسلاو سیکورسکی» وزیرخارجه لهستان، در مورد امنیت هواپیمای «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، نشان می‌دهد که لهستانی‌ها آماده انجام اقدامات تروریستی هستند.

