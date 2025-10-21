خبرگزاری کار ایران
لاوروف:

با روبیو برای ادامه تماس‌های تلفنی توافق کردم

وزیرخارجه روسیه از توافق با همتای آمریکایی جهت ادامه تماس‌های تلفنی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه گفت که با «مارکو روبیو» همتای آمریکایی خود برای ادامه تماس‌های تلفنی توافق کرده است.

لاوروف گفت: «ایالات متحده آماده است تا در مسیری که در اجلاس آلاسکا مشخص شده است، حرکت کند».

دیپلمات ارشد  روس اظهار داشت که تهدیدات «رادوسلاو سیکورسکی» وزیرخارجه لهستان، در مورد امنیت هواپیمای «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، نشان می‌دهد که لهستانی‌ها آماده انجام اقدامات تروریستی هستند.

