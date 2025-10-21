گراهام: ترامپ شرایط سرنگونی مادورو را فراهم میکند
سناتور آمریکایی اعلام کرد که رئیسجمهوری آمریکا، شرایط را برای «سرنگون کردن» رئیسجمهوری ونزوئلا فراهم میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «لیندسی گراهام» سناتور آمریکایی اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا، شرایط را برای «سرنگون کردن» رئیسجمهوری ونزوئلا فراهم میکند.
گراهام در مصاحبه با فاکسنیوز مدعی احتمال تغییر حکومت ونزوئلا شد و مشروعیت دولت نیکلاس مادورو را زیر سوال برد.
این سناتور جمهوریخواه از کارولینای جنوبی با حمایت از تصمیم دونالد ترامپ برای هدف قرار دادن قایقها در نزدیکی ونزوئلا، ادعا کرد: ونزوئلا یک دولت نارکوتروریسم است که توسط مادورو اداره میشود.