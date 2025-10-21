ابراز تمایل دوروف به خرید جواهرات دزدیدهشده موزه لوور
بنیانگذار تلگرام نسبت به خرید جواهرات دزدیده شده موزه لوور فرانسه ابراز تمایل کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «پاول دوروف» بنیانگذار پیام رسان تلگرام گفت که خوشحال میشود جواهرات دزدیده شده از موزه لوور در فرانسه را خریداری کرده و آنهارا به موزه لوور ابوظبی اهدا کند.
دوروف در پلتفرم ایکس نوشت: «خوشحال میشوم تا جواهرات دزدیده شده را خریداری کنم و آنرا به لوور برگردانم».
وی افزود: «البته منظورم موزه لووری ابوظبی است، هیچکس از آن دزدی نمیکند».
بنیانگذار تلگرام گفت که از سرقت از موزه لوور شگفت زده نشده است.