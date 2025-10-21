به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «پاول دوروف» بنیان‌گذار پیام رسان تلگرام گفت که خوشحال می‌شود جواهرات دزدیده شده از موزه لوور در فرانسه را خریداری کرده و آنهارا به موزه لوور ابوظبی اهدا کند.

دوروف در پلتفرم ایکس نوشت: «خوشحال می‌شوم تا جواهرات دزدیده شده را خریداری کنم و آنرا به لوور برگردانم».

وی افزود: «البته منظورم موزه لووری ابوظبی است، هیچ‌کس از آن دزدی نمی‌کند».

بنیان‌گذار تلگرام گفت که از سرقت از موزه لوور شگفت زده نشده است.

