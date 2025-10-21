خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابراز تمایل دوروف به خرید جواهرات دزدیده‌شده موزه لوور

ابراز تمایل دوروف به خرید جواهرات دزدیده‌شده موزه لوور
کد خبر : 1703101
لینک کوتاه کپی شد.

بنیان‌گذار تلگرام نسبت به خرید جواهرات دزدیده شده موزه لوور فرانسه ابراز تمایل کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «پاول دوروف» بنیان‌گذار پیام رسان تلگرام گفت که  خوشحال می‌شود  جواهرات  دزدیده شده از موزه لوور در فرانسه   را خریداری کرده و آنهارا به موزه لوور ابوظبی اهدا کند.

دوروف در پلتفرم ایکس نوشت: «خوشحال می‌شوم تا جواهرات دزدیده شده را خریداری کنم و آنرا به لوور برگردانم».

وی افزود: «البته منظورم موزه لووری ابوظبی است، هیچ‌کس از آن دزدی نمی‌کند».

بنیان‌گذار تلگرام گفت که از سرقت از موزه لوور شگفت زده نشده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ