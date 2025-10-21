خروج اعضای خانواده شهید هنیه از غزه با میانجیگری ترکیه
رژیم صهیونیستی در اقدامی غیرمنتظره و با میانجیگری ترکیه، اجازه خروج تعدادی از اعضای خانواده شهید اسماعیل هنیه، رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، را صادر کرد. این اقدام بخشی از توافق آتشبس اخیر در منطقه است.
به گزارش ایلنا به نقل از "i24news"، اسرائیل در اقدامی غیرمنتظره و پس از درخواست ترکیه، اجازه خروج ۶۶ نفر از جمله فلسطینیها و شهروندان ترک را از نوار غزه صادر کرد. در میان این افراد، ۱۶ نفر از اعضای خانواده شهید اسماعیل هنیه، رئیس سابق دفتر سیاسی حماس نیز بودند.
طبق اطلاعات منابع مستقل، این گروه شامل ۱۴ شهروند ترکیهای و ۴۰ نفر از بستگان آنها، از جمله همسران، فرزندان و والدین، بود که با توافق دوجانبه بین ترکیه و اسرائیل از غزه خارج شدند.
این تصمیم پس از توافق آتشبس در غزه که اوایل اکتبر حاصل شد، گرفته شد و ترکیه در این مذاکرات نقش میانجی را ایفا کرد. همچنین پنج نفر از اعضای خانواده هنیه که از غزه خارج شدند، از بستگان شهروندان ترکیهای بودند.
ترکیه روابط دیرینهای با اسماعیل هنیه داشت. او تا زمان ترورش در تهران بهدست رژیم صهیونیستی در ژوئیه ۲۰۲۴، ریاست دفتر سیاسی حماس را برعهده داشت. اگرچه ترکیه دفتر رسمی حماس را میزبانی نمیکند، اما رهبران این گروه بین قطر، ترکیه، مصر و لبنان در رفتوآمد هستند و گاهی مدت طولانی در ترکیه اقامت میکنند.
روزنامه تلگراف در سال ۲۰۲۰ گزارش داده بود ترکیه به تعدادی از رهبران حماس، از جمله اسماعیل هنیه، تابعیت اعطا کرده است.
طبق این گزارش، سه فرزند و چهار نوه شهید هنیه نیز در حمله هوایی اسرائیل به خودرویشان به شهادت رسیدند. همزمان، صبح السالم هنیه، دختر او نیز در شهر تلالسبع در نقب بازداشت شد.