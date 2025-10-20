زاخارووا:
در پی راهحل بنیادین برای بحران اوکراین هستیم
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که این کشور در پی راهحل بنیادین برای بحران اوکراین است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت که این کشور در پی راهحل بنیادین برای بحران اوکراین است.
وی در مصاحبهای با خبرگزاری تاس گفت: «ما در مورد ریشههای درگیری بحث کردیم، نه برای طولانیتر کردن آن، بلکه دقیقاً برای اطمینان از اینکه این راهحل اساسی، بلندمدت و تضمینکننده صلح باشد.»
زاخارووا افزود: «این مسیر، همانطور که توسط رئیسجمهور ما [ولادیمیر پوتین]، وزیر امور خارجه [سرگئی لاوروف] و کل رهبری روسیه تدوین شده است، به روشنی ترسیم شده است و ما کاملاً به آن متعهد هستیم.»