خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زاخارووا:

در پی راه‌حل بنیادین برای بحران اوکراین هستیم

در پی راه‌حل بنیادین برای بحران اوکراین هستیم
کد خبر : 1702664
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که این کشور در پی راه‌حل بنیادین برای بحران اوکراین است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت  خارجه روسیه، گفت که این کشور در پی راه‌حل بنیادین برای بحران اوکراین است. 

وی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس گفت: «ما در مورد ریشه‌های درگیری بحث کردیم، نه برای طولانی‌تر کردن آن، بلکه دقیقاً برای اطمینان از اینکه این راه‌حل اساسی، بلندمدت و تضمین‌کننده صلح باشد.»

زاخارووا افزود: «این مسیر، همانطور که توسط رئیس‌جمهور ما [ولادیمیر پوتین]، وزیر امور خارجه [سرگئی لاوروف] و کل رهبری روسیه تدوین شده است، به روشنی ترسیم شده است و ما کاملاً به آن متعهد هستیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ