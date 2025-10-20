به گزارش ایلنا به نقل از تاس، رسانه اوکراینی تلگراف گزارش داد که «ولودیمر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده است که اعضای تیم «دونالد ترامپ» رئیس حمهور آمریکا در نشست اخیر در واشنگتن، از کی‌یف خواستند تا از دنباس خارج شود.

زلنسکی گفت که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به طور ویژه تاکید کرده است که آن قلمروها بر اساس قانون اساسی، جز قلمر روسیه محسوب می‌شوند.

زلنسکی در جمع خبرنگاران گفت: «آقای ویتکاف گفت که این مسئله در قانون اساسی گنجانده شده است».

رئیس جمهور اوکراین افزود که درخواست خروج از دونباس را نپذیرفته است.

