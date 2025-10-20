خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوربان:

نشست پوتین-ترامپ، برای مجارستان حیاتی است

نشست پوتین-ترامپ، برای مجارستان حیاتی است
کد خبر : 1702615
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر مجارستان گفت که نشست روسای جمهور روسیه و آمریکا در بوداپست، برای این کشور اهمیتی حیاتی دارد.

به گزارش ایلنا به نقل تاس،  «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان گفت که  نشست آتی میان «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در بوداپست، اهمیت وجودی عمیقی برای مجارستان دارد. چرا که ممکن است  به نزاع جاری در اوکراین پایان دهد،  مسئله‌ای که به صورت جدی بر توسعه اقتصادی مجارستان اثر گذاشته است. 

اوربان در فیسبوک نشوت: «در ۳ سال ابتدایی جنگ روسیه-اوکراین،  مجارستان متحمل از دست دادن در مجموع ۹.۱ ترلییون فورینت (حدود ۲۳.۴ میلیادر یورو) شده است. این عدد معادل از دست دادن ۹ میلیون فورینت (۵هزار یورو) در ازای هر خانواده است» 

نخست وزیر مجارستان ضمن تاکید بر اهمیت این اجلاس برای بقای مجارستان، گفت: «موفقیت مذاکرات صلح در بوداپست برای موجودیت مجارستان حیاتی است. ما باید تمام تلاش خود را برای دستیابی به این هدف انجام دهیم».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ