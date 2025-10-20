نشست پوتین-ترامپ، برای مجارستان حیاتی است

به گزارش ایلنا به نقل تاس، «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان گفت که نشست آتی میان «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در بوداپست، اهمیت وجودی عمیقی برای مجارستان دارد. چرا که ممکن است به نزاع جاری در اوکراین پایان دهد، مسئله‌ای که به صورت جدی بر توسعه اقتصادی مجارستان اثر گذاشته است.

اوربان در فیسبوک نشوت: «در ۳ سال ابتدایی جنگ روسیه-اوکراین، مجارستان متحمل از دست دادن در مجموع ۹.۱ ترلییون فورینت (حدود ۲۳.۴ میلیادر یورو) شده است. این عدد معادل از دست دادن ۹ میلیون فورینت (۵هزار یورو) در ازای هر خانواده است»

نخست وزیر مجارستان ضمن تاکید بر اهمیت این اجلاس برای بقای مجارستان، گفت: «موفقیت مذاکرات صلح در بوداپست برای موجودیت مجارستان حیاتی است. ما باید تمام تلاش خود را برای دستیابی به این هدف انجام دهیم».

