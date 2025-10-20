خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گوستاوو پترو:

مشکل ترامپ است نه آمریکا

مشکل ترامپ است نه آمریکا
کد خبر : 1702607
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور کلمبیا نسبت به اظهارات توهین آمیز همتای آمریکایی واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «گوستاوو پترو» رئیس جمهور کلمبیا پس از آنکه «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی وی را «رهبر مواد مخدر» خواند،  گفت که مشکل نه با ایالات متحده آمریکا که با  ترامپ  است.

پترو  در پلتفرم ایکس نوشت: «به رغم اختلافات با دونالد ترامپ، به تاریخ، فرهنگ و مردم ایالات متحده احترام می‌گذارم. آنها دشمن من نیستند، و احساس دشمنی از سوی آنها  نمی‌کنم. مشکل ترامپ است نه ایالات متحده».

وی همچنین در واکنش به اینکه ترامپ او را رهبر مواد مخدر نامید گفت: «آقای ترامپ، کلمبیا هرگز نسبت به آمرییا بی‌احترامی نکرده، و همیشه فرهنگ این کشور را تحسین کرده است، من نه تاجرم و نه قاچاقچی، هیچ طمعی در قلب من نیست. عضو مافیا کسی است که نماد طمع ،از ویژگی‌های بارز سرمایه‌داری،  است».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ