گوستاوو پترو:
مشکل ترامپ است نه آمریکا
رئیس جمهور کلمبیا نسبت به اظهارات توهین آمیز همتای آمریکایی واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «گوستاوو پترو» رئیس جمهور کلمبیا پس از آنکه «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی وی را «رهبر مواد مخدر» خواند، گفت که مشکل نه با ایالات متحده آمریکا که با ترامپ است.
پترو در پلتفرم ایکس نوشت: «به رغم اختلافات با دونالد ترامپ، به تاریخ، فرهنگ و مردم ایالات متحده احترام میگذارم. آنها دشمن من نیستند، و احساس دشمنی از سوی آنها نمیکنم. مشکل ترامپ است نه ایالات متحده».
وی همچنین در واکنش به اینکه ترامپ او را رهبر مواد مخدر نامید گفت: «آقای ترامپ، کلمبیا هرگز نسبت به آمرییا بیاحترامی نکرده، و همیشه فرهنگ این کشور را تحسین کرده است، من نه تاجرم و نه قاچاقچی، هیچ طمعی در قلب من نیست. عضو مافیا کسی است که نماد طمع ،از ویژگیهای بارز سرمایهداری، است».