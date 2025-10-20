خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تام باراک مدعی شد:

روابط در منطقه به سوی عادی سازی می‌رود

روابط در منطقه به سوی عادی سازی می‌رود
کد خبر : 1702575
لینک کوتاه کپی شد.

فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه مدعی شد که با آتش‌بس در غزه، منطقه به سوی عادی سازی روابط می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در سوریه امروز -دوشنبه- مدعی شد که به لطف طرح «دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای غزه،  به رغم چالش‌های باقی مانده در حل و فصل مسئله با حماس،  مسیر به سوی گسترش توافقات عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از همیشه  واضح‌تر شده است، 

باراک در اظهارات گزافه در   پلتفرم  ایکس مدعی شد: «ایران از نظر سیاسی، اقتصادی و اخلاقی خسته شده است و عربستان سعودی در لبه پذیرش رسمی توافق عادی سازی روابط است.  همانطور که ریاض به سوی این مسئله گام  بر می‌دارد دیگر کشورها از این اقدام   پیروی می‌کنند. به زودی کشورهای منطقه شام (سوریه، اردن، لبنان، فلسطین) ممکن است که نه تحت فشار که از سر رونق خود را را ناچار به پذیرش این توافق ببینند».

فرستاده ویژه آمریکا توافق آتش‌بس غزه را یک دستاورد خارق‌العاده توصیف کرد و گفت: «شاهد به ثمر نشستن صلح و ریشه دواندن رفاه بین ملت‌هایی هستیم که همین چند روز پیش دشمن بودند. این هفته در تاریخ به عنوان لحظه‌ای که نسلی از همکاری پس از یک قرن درگیری آغاز شد، به یادگار خواهد ماند».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ