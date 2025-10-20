به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در سوریه امروز -دوشنبه- مدعی شد که به لطف طرح «دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای غزه، به رغم چالش‌های باقی مانده در حل و فصل مسئله با حماس، مسیر به سوی گسترش توافقات عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از همیشه واضح‌تر شده است،

باراک در اظهارات گزافه در پلتفرم ایکس مدعی شد: «ایران از نظر سیاسی، اقتصادی و اخلاقی خسته شده است و عربستان سعودی در لبه پذیرش رسمی توافق عادی سازی روابط است. همانطور که ریاض به سوی این مسئله گام بر می‌دارد دیگر کشورها از این اقدام پیروی می‌کنند. به زودی کشورهای منطقه شام (سوریه، اردن، لبنان، فلسطین) ممکن است که نه تحت فشار که از سر رونق خود را را ناچار به پذیرش این توافق ببینند».

فرستاده ویژه آمریکا توافق آتش‌بس غزه را یک دستاورد خارق‌العاده توصیف کرد و گفت: «شاهد به ثمر نشستن صلح و ریشه دواندن رفاه بین ملت‌هایی هستیم که همین چند روز پیش دشمن بودند. این هفته در تاریخ به عنوان لحظه‌ای که نسلی از همکاری پس از یک قرن درگیری آغاز شد، به یادگار خواهد ماند».

