احتمال پذیرش اعضای جدید در اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا برنامه دارد تا اعضای جدید را بدون فراهم کردن حق رای کامل برای آنها بپذیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، پولیتیکو به نقل از منابع گزارش داد که اتحادیه اروپا ممکن است تصمیم بگیرد تا اعضای جدیدی را بدون فراهم کردن حق رای کامل برای آنها، خصوصا برای فشار بر وتوی مجارستان بر پذیرش اوکراین بپذیرد.
«آنتون هوفرایتر» رئیس کمیته امور اروپایی بوندستاگ آلمان، به پولیتیکو گفت: «اعضای آینده باید از حق وتوی خود چشمپوشی کنند تا زمانی که اصلاحات کلیدی نهادی، مانند معرفی رایگیری با اکثریت واجد شرایط در اکثر حوزههای سیاستی، اجرا شود».
منابع پولیتیکو اشاره کردند که گفتوگوهای غیر رسمی این پیشنهاد در مراحل ابتدایی است درحالیکه پیشنهاد چنین طرحی مسلتزم تایید از سوی تمامی اعضا است.