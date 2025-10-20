سفر اردوغان به کویت، قطر و عمان

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه فردا -سه‌شنبه- طی سفری رسمی به کویت، قطر و عمان می‌رود.

این سفر، در پاسخ به دعوت رسمی سران این کشورها و از ۲۱ تا ۲۳ اکتبر انجام می‌شود.

‌رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه گفت که در این سفر، روابط دوجانبه در همه ابعاد ارزیابی خواهد شد.

وی افزود که سران ترکیه و این سه کشور راه‌های توسعه همکاری موجود را بررسی می‌کنند.

