خبرگزاری کار ایران
سفر اردوغان به کویت، قطر و عمان

رئیس‌جمهور ترکیه طی سفری رسمی و برای بررسی تقویت روابط دوجانبه به کویت، قطر و عمان، سه کشور عضو شورای همکاری سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه فردا -سه‌شنبه- طی سفری رسمی به کویت، قطر و عمان می‌رود.

 این سفر، در پاسخ به دعوت رسمی سران این کشورها و از ۲۱ تا ۲۳ اکتبر انجام می‌شود.

‌رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه گفت که در این سفر، روابط دوجانبه در همه ابعاد ارزیابی خواهد شد.

وی افزود که سران ترکیه و این سه کشور راه‌های توسعه همکاری موجود را بررسی می‌کنند.

 

