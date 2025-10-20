سفر اردوغان به کویت، قطر و عمان
رئیسجمهور ترکیه طی سفری رسمی و برای بررسی تقویت روابط دوجانبه به کویت، قطر و عمان، سه کشور عضو شورای همکاری سفر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه فردا -سهشنبه- طی سفری رسمی به کویت، قطر و عمان میرود.
این سفر، در پاسخ به دعوت رسمی سران این کشورها و از ۲۱ تا ۲۳ اکتبر انجام میشود.
رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه گفت که در این سفر، روابط دوجانبه در همه ابعاد ارزیابی خواهد شد.
وی افزود که سران ترکیه و این سه کشور راههای توسعه همکاری موجود را بررسی میکنند.