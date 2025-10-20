کالاس:
نوزدهمین بسته تحریمهای روسیه در هفته جاری توافق میشود
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که انتظار دارد نوزدهمین بسته تحریمهای ضد روسیه در هفته جاری مورد توافق قرار گیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که انتظار دارد تا نوزدهمین بسته تحریمهای ضد روسی در هفته جاری مورد توافق قرار گیرد.
کالاس در یک کنفرانس خبری پیش از آغاز نشست وزاری خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت: «انتظار دارم نوزدهیمن بسته تحریمها در جریان هفته جاری مورد توافق قرار بگیرد، اما متاسفانه امروز نه. اما مذاکرات در جریات است».
وی افزود: «این بسته تحریمی احتمالا در جریان نشست اتحادیه اروپا در پنجشنبه آتی، ۲۳ اکتبر مورد توافق قرار بگیرد».