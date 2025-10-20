برای ایجاد «منطقه حائل»؛ اسرائیل بخش بزرگی از کرانه باختری را مصادره کرد

به گزارش ایلنا، «هیئت مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرک‌سازی» فلسطین روز یکشنبه اعلام کرد که مقامات اسرائیلی حدود ۷۰ هزار و ۱۴۷ دونم از اراضی استان نابلس را به بهانه امنیتی و نظامی و با صدور دستور « تصرف موقت با توجیه نظامی» به تصرف خود درآورده‌اند.

این هیئت در بیانیه‌ای که خبرگزاری فلسطینی «وفا» منتشر کرده، افزود که این اراضی شامل زمین‌های روستاهای قریوت، اللبن الشرقیه و الساویه در استان نابلس است.

طبق این دستور نظامی، اراضی مذکور به منظور ایجاد منطقه حائل در اطراف شهرک صهیونیستی «عیلی» مصادره شده است.

بر اساس گزارش‌های این منبع، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، رژیم اسرائیل ۵۳ دستور « تصرف موقت با توجیه نظامی» برای اهداف نظامی مختلف صادر کرده است. این موضوع نشان‌دهنده افزایش چشمگیر استفاده از این نوع دستورات با بهانه‌های نظامی برای تصاحب اراضی فلسطینیان است.

انتهای پیام/