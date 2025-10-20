خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برای ایجاد «منطقه حائل»؛ اسرائیل بخش بزرگی از کرانه باختری را مصادره کرد

برای ایجاد «منطقه حائل»؛ اسرائیل بخش بزرگی از کرانه باختری را مصادره کرد
کد خبر : 1702429
لینک کوتاه کپی شد.

منابع فلسطینی و حقوقی اعلام کردند که اسرائیل مساحت وسیعی از اراضی کرانه باختری را به روش «تصرف موقت با توجیه نظامی» مصادره کرده است تا منطقه‌ای حائل ایجاد کند.

به گزارش ایلنا، «هیئت مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرک‌سازی» فلسطین روز یکشنبه اعلام کرد که مقامات اسرائیلی حدود ۷۰ هزار و ۱۴۷ دونم از اراضی استان نابلس را به بهانه امنیتی و نظامی و با صدور دستور « تصرف موقت با توجیه نظامی» به تصرف خود درآورده‌اند.

این هیئت در بیانیه‌ای که خبرگزاری فلسطینی «وفا» منتشر کرده، افزود که این اراضی شامل زمین‌های روستاهای قریوت، اللبن الشرقیه و الساویه در استان نابلس است.

طبق این دستور نظامی، اراضی مذکور به منظور ایجاد منطقه حائل در اطراف شهرک صهیونیستی «عیلی» مصادره شده است.

بر اساس گزارش‌های این منبع، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، رژیم اسرائیل ۵۳ دستور « تصرف موقت با توجیه نظامی» برای اهداف نظامی مختلف صادر کرده است. این موضوع نشان‌دهنده افزایش چشمگیر استفاده از این نوع دستورات با بهانه‌های نظامی برای تصاحب اراضی فلسطینیان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ