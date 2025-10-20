هزینه بازسازی غزه حدود ۵۰ میلیارد دلار است

به گزارش ایلنا، «استیو ویتکاف» نماینده ویژه أمریکا در امور خاورمیانه گفت که هزینه بازسازی غزه حدود ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود.

وی در گفت‌وگو با شبکه «سی‌بی‌اس» گفت: «برآوردها در محدوده ۵۰ میلیارد دلار است. ممکن است کمی کمتر یا بیشتر باشد. به نظرم این مبلغ در این منطقه رقم زیادی نیست».

ویتکاف افزود که کشورهای ثروتمند خاورمیانه قادر خواهند بود به راحتی منابع لازم برای بازسازی غزه را تأمین کنند؛ جایی که اسرائیل بیش از ۸۰ درصد ساختمان‌ها را تخریب کرده است.

برخی از فعالان حقوق بشری نیز معتقدند که اسرائیل، به‌عنوان طرف مسئول تخریب، باید هزینه بازسازی غزه را متقبل شود

انتهای پیام/