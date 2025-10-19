گردانهای قسام:
از وقوع هرگونه درگیری یا حادثه در منطقه رفح بیاطلاع هستم
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، گردانهای قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، امروز -یکشنبه- با صدور بیانیهای بر پایبندی کامل خود به اجرای تمامی مفاد توافقشده، بهویژه برقراری آتشبس در سراسر نوار غزه تأکید کرد.
در این بیانیه آمده است که این گردانها از وقوع هرگونه درگیری یا حادثه در منطقه رفح بیاطلاع است، زیرا این مناطق «قرمز» محسوب میشوند و تحت کنترل نیروهای اشغالگر قرار دارند.
بر اساس این بیانیه، ارتباط گردانهای قسام با گروههای باقیمانده خود در رفح از زمان ازسرگیری جنگ در ماه مارس گذشته قطع شده است.
در ادامه آمده است که از سرنوشت این نیروها اطلاعی در دست نبوده و مشخص نیست آیا آنها شهید شدهاند یا خیر. از همین رو، این گردانها تأکید میکند که «هیچ ارتباطی با رویدادهای اخیر در آن مناطق ندارند و قادر به تماس با رزمندگان خود، در صورت زنده بودن آنها، نیستند».
رسانههای اسرائیلی روز یکشنبه گزارش دادند که در دو عملیات تیراندازی و انفجار بمب در رفح، دو سرباز کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. در پی این حوادث، ارتش اسرائیل، حدود ۲۰ حمله هوایی در شمال و جنوب غزه انجام داد که به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان انجامید.