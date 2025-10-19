به گزارش ایلنا به نقل از زایت، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که یک راهکار دیپلماتیک درباره ایران پیدا می‌شود.

گروسی گفت: «راهکاری دیپلماتیک برای مناقشات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران پیدا خواهد شد.»

وی افزود: ‌این که (برای مذاکره) پشت یک میز در کنار هم بنشینیم، ما را از خطر دور دیگری از بمباران‌ها و حملات نجات می‌دهد.»

وی در ادامه مدعی شد: «نگرانی‌ها درباره اشاعه احتمالی تسلحیات اتمی تماما از بین نرفته است.»

