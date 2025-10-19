گروسی:
راهکاری دیپلماتیک درباره ایران پیدا میشود
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که یک راهکار دیپلماتیک درباره ایران پیدا میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از زایت، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که یک راهکار دیپلماتیک درباره ایران پیدا میشود.
گروسی گفت: «راهکاری دیپلماتیک برای مناقشات پیرامون برنامه هستهای ایران پیدا خواهد شد.»
وی افزود: این که (برای مذاکره) پشت یک میز در کنار هم بنشینیم، ما را از خطر دور دیگری از بمبارانها و حملات نجات میدهد.»
وی در ادامه مدعی شد: «نگرانیها درباره اشاعه احتمالی تسلحیات اتمی تماما از بین نرفته است.»