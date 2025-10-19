خبرگزاری کار ایران
آلمان سفیر خود در تفلیس را فراخواند
آلمان سفیر خود در گرجستان را به دلیل موضع ضد اروپایی این کشور، فراخواند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت خارجه آلمان «پتر فیشر» سفیر خود در تفلیس را برای مشاوره در ارتباط با موضع ضد اروپایی از سوی گرجستان،  فرا خواند.

وزارت خارجه آلمان در بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «رهبری گرجستان ماه‌هاست که رهبری گرجستان علیه اتحادیه اروپا، آلمان و شخص سفیر آلمان، فیشر، تبلیغات می‌کند. در همین راستا، یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان، تصمیم گرفته است سفیر را برای مشورت در مورد اقدامات بعدی فراخواند».

در روز آینده، شورای روابط خارجی آلمان این مسئله را بررسی می‌کند.

 

