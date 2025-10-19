حماس:
تمایلی به مشارکت در اداره غزه نداریم
سخنگوی حماس گفت گه این جنبش به وضوح بیان کرده است که تمایلی به مشارکت در ترتیبات اداری مربوط به اداره غزه ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «حازم قاسم» سخنگوی حماس در غزه، امروز -یکشنبه- گفت که این جنبش به وضوح اعلام کرده است که نمیخواهد در هیچ یک از ترتیبات اداری مربوط به اداره نوار غزه، یک روز پس از توقف خصومتها، شرکت کند.
قاسم خاطرنشان کرد که این جنبش با تشکیل یک کمیته حمایت اجتماعی برای به دست گرفتن قدرت در غزه موافقت کرده است.
سخنگوی حماس خواستار تشکیل سریع یک کمیته حمایت اجتماعی تا زمان تشکیل کمیته اداره غزه شد.
وی تاکید کرد که سازمانهای دولتی در غزه به انجام وظایف خود ادامه میدهند، چرا که خلاء بسیار خطرناک است. این امر تا زمانی که یک کمیته اداری تشکیل شود و مورد توافق همه جناحهای فلسطینی قرار گیرد، ادامه خواهد یافت.
سخنگوی حماس خاطرنشان کرد که مذاکرات با میانجیها برای ایجاد ترتیبات ورود به مرحله دوم مذاکرات، مرحلهای پیچیده که نیاز به اجماع ملی دارد، در حال انجام است.
قاسم افزود: «ما اقداماتی را برای تدوین یک موضع ملی در مورد این مسائل مهم آغاز کردهایم».