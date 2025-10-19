خبرگزاری کار ایران
مسئله هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شده است

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گفت که با خاتمه برجام، راستی‌آزمایی در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ دیگر در دستورکار آژانس نخواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گفت که با خاتمه برجام، موضوع «نظارت و راستی‌آزمایی در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱» دیگر در دستورکار آژانس نخواهد بود.

‌«میخائیل اولیانوف» نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در گفت‌وگویی درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران پس از خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت اظهارنظر کرد.

اولیانوف در مصاحبه با رسانه ایزوستیا، با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که این توافق را ۱۰ سال پیش تایید کرد، منقضی شده است، گفت: «موضوع منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای ایران، تا جایی که من اطلاع دارم، از دستور کار شورای امنیت حذف خواهد شد».

اولیانوف افزود: «در هر جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، دو موضوع درباره ایران مطرح است؛ یکی مربوط به تضمین‌های جامع امنیتی که ایران مانند هر کشور دیگری با دبیرخانه آژانس دارد و دیگری نظارت و راستی‌آزمایی در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱. این مورد دوم دیگر در دستور کار نخواهد بود».

 

