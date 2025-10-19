وزارت دفاع روسیه:
کنترل ۲ شهرک را به دست گرفتیم
وزارت دفاع روسیه از پیشروی در جمهوری خلق دونتسک و زاپروژیه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -یکشنبه- در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرک «چونیشینو» در جمهوری خلق دونتسک و «پولتاوکا» در منطقه زاپروژیه را به دست گرفتند.
این وزارت خانه اعلام کرد: «گروه رزمی تسنتر، در نتیجه اقدامات تهاجمی فعال، کنترل شهرک چونیشنو در جمهوری خلق دونتسک را به دست گرفتند».
وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود افزود: «گروه رزمی وستوک به پیشروی خود در عمق خطوط دفاعی اوکراین ادامه داده و کنترل شهرک پولتاوکا در منطقه زاپوروژیه را به دست گرفته است».
همچنین در این گزارش اعلام شد که ارتش اوکراین، ۴۵۸ نیروی نظامی خود را درگیریها از دست داده است.