دا سیلوا:
در پی اتحاد استراتژیک با هند هستیم
رئیسجمهور برزیل، گفت که این کشور قصد دارد اتحادی استراتژیک با هند در حوزههای سیاسی، اقتصادی و فناوری ایجاد کند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،
وی در پیامی در پلتفرم ایکس گفت: «دیدار جرالدو آلکمین، معاون رئیس جمهور، از هند، که در راستای آمادهسازی سفر من در اوایل سال آینده است، بسیار مهم است زیرا هند بازار استثنایی دارد.»
وی افزود: «ما میتوانیم اتحادی فوقالعاده با هند داشته باشیم - سیاسی، فضایی، کارآفرینی، اقتصادی. بنابراین، ما یک اتحاد استراتژیک با هند ایجاد خواهیم کرد و اقتصاد برزیل را توسعه خواهیم داد.»