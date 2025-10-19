خبرگزاری کار ایران
دا سیلوا:

در پی اتحاد استراتژیک با هند هستیم
رئیس‌جمهور برزیل، گفت که این کشور قصد دارد اتحادی استراتژیک با هند در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فناوری ایجاد کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیس‌جمهور برزیل، گفت که این کشور قصد دارد اتحادی استراتژیک با هند در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فناوری ایجاد کند.

وی در پیامی در پلتفرم ایکس گفت: «دیدار جرالدو آلکمین، معاون رئیس جمهور، از هند، که در راستای آماده‌سازی سفر من در اوایل سال آینده است، بسیار مهم است زیرا هند بازار استثنایی دارد.»

وی افزود: «ما می‌توانیم اتحادی فوق‌العاده با هند داشته باشیم - سیاسی، فضایی، کارآفرینی، اقتصادی. بنابراین، ما یک اتحاد استراتژیک با هند ایجاد خواهیم کرد و اقتصاد برزیل را توسعه خواهیم داد.»

