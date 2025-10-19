خبرگزاری کار ایران
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به رفح

رسانه‌ها از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به رفح خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از وای نت، کمی بیش از یک هفته   از آتش‌بس و خروج ارتش رژیم صهیونیستی از حدود نیمی از نوار غزه، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در حال انجام حملاتی به رفح  در جنوب غزه است.

بر اساس گزارش، برخی از فلسطینی‌ها از تبادل آتش در منطقه رفح خبر دادند. ارتش اشغالگر تاکنون درباره این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده است.

خبرگزاری الجزیره نیزبه نقل از رسانه‌ه‌های صهیونیست، از حملات ارتش اشغالگر به رفح و سایر نقاط در جنوب غزه خبر داد.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داده است  که تماس تلفنی در مورد وضعیت جاری، میان «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و «یسرائیل کاتز» وزیر دفاع وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به همراه اعضای ارتش اشغالگر در حال انجام است.

رسانه‌های صهیونیتس مدعی شدند که این حمله پس از تبادیل آتش با اعضای جنبش حماس رخ داده است.

 

 

